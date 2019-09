A casa de Casemiro foi assaltada este sábado, quando o jogador se encontrava no dérbi entre o Atlético e Real Madrid.

De acordo com o programa El Chiriguito, o assalto decorreu com a mulher e a filha do futebolista dentro da residência.

Casemiro, que já alinhou pelo FC Porto, foi informado do sucedido quando o jogo terminou.

A mulher e a filha do jogador não sofreram agressões físicas. O grupo de assaltantes levou bens da família e acabou por fugir antes da chegada da polícia.

Recorde-se que não é a primeira vez que este tipo de caso acontece. No Real Madrid, Zidane, Isco, Lucas Vásquez e Álvaro Morata também viram as suas casas serem assaltadas durante os jogos das suas equipas.

Mas outras figuras do futebol, como Arthur, do FC Barcelona ou Saio Mané, do Liverpool, também já foram vítimas de crimes semelhantes.