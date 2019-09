Zeus, um pequeno pitbull de apenas oito meses, morreu depois de ser picado quatro vezes por uma serpente venenosa para defender duas crianças, na Carolina do Sul, Estados Unidos.

Segundo o Daily Mail, tudo aconteceu quando as crianças limpavam a taça de água do cão, no exterior da habitação da família, na última segunda-feira. Zeus foi o único a reparar que o réptil se aproximava e acabou por atacá-lo.

Depois de ser picado pela serpente, que acabou por matar, o animal foi levado imediatamente para um veterinário, onde lhe foi aplicado um antídoto. No entanto, acabaria por morrer no dia seguinte.

“Ele deu a vida para mostrar o quanto amava a minha família. Os pitbulls são o cão mais leal que eu conheço e tive muitos animais diferentes na minha vida", disse o pai das crianças e dono do animal, Gary Richardson.