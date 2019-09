João Vieira venceu, este domingo, a medalha de prata dos 50 km marcha no Campeonato do Mundo de atletismo, em Doha, no Qatar.

O português, de 43 anos, completou a prova em 4:04.59 horas e 39 segundos e, além da prata, conseguiu o seu melhor resultado de sempre em Mundiais.

O ouro foi para o japonês Yusuke Suzuki. O canadiano Evan Dunfee completou o pódio.