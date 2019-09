Este domingo as temperaturas vão atingir os 31 graus, sendo esperado céu pouco nublado ou limpo na maior parte do território nacional, à exceção das regiões do Minho e Douro Litoral, onde o céu estará muito nublado, com possibilidade de aguaceiros, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a previsão do IPMA, é esperado céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral oeste até meio da manhã, nebulosidade que irá persistir no Minho e Douro Litoral, onde há possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde.

O IPMA prevê ainda uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul.

Este domingo, a temperatura máxima vai variar entre os 31 graus, em Évora, e os 21 graus, em Viana do Castelo. A temperatura mínima vai oscilar entre os 17 graus, em Faro, e os 8 graus, em Braga e Bragança.