Um homem morreu a meio da tarde deste sábado, ao colidir com a moto que conduzia, chocando com um jipe, em Vila Praia de Âncora, no Alto Minho. A vítima, de 54 anos, teve morte quase imediata, na Estrada Nacional 13, junto ao acesso para a Praia da Gelfa, em Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, tendo o óbito sido declarado no local pelo INEM.

O motociclista, que seguia no sentido Norte-Sul, numa zona entre Valença do Minho e Viana do Castelo, embateu com um jipe da marca BMW, que por sua vez saía em direção ao Norte, pela direita do condutor da moto, cerca das 16h30.

A condutora do jipe sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido assistida na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e a equipa de medicina e enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital de Viana do Castelo.

A GNR esteve no teatro de operações com várias valências, como militares do Posto de Vila Praia de Âncora e peritos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Viana do Castelo da Guarda Nacional Republicana.