O primeiro dérbi oficial de Madrid em 2019/20 terminou como começou: a zeros. Nem o Atlético, nem o Real apresentaram argumentos suficientes para fazer mexer o marcador, numa partida muito disputada mas com poucas oportunidades de golo de ambos os lados.

João Félix, por exemplo, esteve perto do golo em duas ocasiões, logo aos oito minutos e depois aos 39', mas os remates saíram ao lado da baliza à guarda de Courtois, com Correa e Saúl a assustar também os merengues na segunda parte. Do outro lado, Oblak evitou um golo de Kroos aos 42' e outro de Benzema aos 74', no que foi a melhor oportunidade do encontro - Félix já tinha saído aos 70'.

O Real mantém-se assim na liderança de La Liga, um ponto acima do Atlético e do surpreendente Granada, que venceu o Leganés (1-0) com Rui Silva e Domingos Duarte mais uma vez no onze inicial. Fica agora a faltar conhecer o desfecho do embate entre o Sevilha e a Real Sociedad: se vencerem, os bascos, neste momento no quinto lugar, sobem para o topo.