Assunção Cristas não poupou o Governo liderado por António Costa no que respeita ao caso Tancos. Em conferência de imprensa realizada este sábado na sede do CDS-PP, a líder do Partido Popular desafiou o Primeiro-Ministro a "esclarecer, de uma vez por todas, o que sabe sobre o caso Tancos, ou assumir as consequências" do mesmo.

"Se o primeiro-ministro não quiser responder ao país sobre um tema tão importante, ficará com as consequências que daí advierem. O CDS já disse que não deixará cair o assunto e que irá procurar por todos os meios para apurar a verdade", prometeu Cristas, garantindo que o partido que lidera irá propor uma segunda comissão de inquérito ao caso Tancos.

"É duvidoso que o senhor Primeiro-Ministro não tenha tido conhecimento do que se passou", acrescentou, aludindo ao encobrimento na recuperação do material, pedindo também ao Ministério Público uma investigação sobre se Costa e Azeredo Lopes, o ex-ministro da Defesa Nacional, fizeram "declarações falsas" desde que este caso rebentou, em 2017, aquando do furto no paiol de Tancos.