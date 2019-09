Dois homens armados com uma faca e de cara destapada assaltaram a loja do Intermarché da Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga.

Os dois assaltantes levaram todo o apuro da estação de serviço e posto de abastecimento de combustíveis daquela rede de supermercados.

A GNR da Póvoa de Lanhoso esteve no local e o caso vai passar para a alçada da Polícia Judiciária de Braga.