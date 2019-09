Rui Rio, líder do Partido Social Democrata, recorreu esta sexta-feira à rede social Twitter para criticar a forma como a RTP tem feito a cobertura das eleições legislativas, em particular os vários comentários sobre Tancos.

“A RTP não só inverte nos noticiários a cronologia do meu diálogo público com António Costa sobre Tancos, como afirma que eu me retratei”, escreveu Rui Rio num post colocado no Twitter.

O líder social democrata termina dizendo que espera que a “televisão pública tutelada pelo Governo se contenha, e faça a cobertura da etapa final da campanha com elevação e sem truques.”