O secretário-geral do PS, António Costa, suspendeu hoje a arrudada prevista para final da manhã deste sábado, em Braga, devido a problemas de saúde, que o levaram sexta-feira a receber assistência no Hospital de Viana do Castelo, onde se encontrava em campanha, acometido de fortes dores musculares que o levaram a tratamento médico de emergência.

Segundo fontes oficiais do Partido Socialista, “por recomendação médica, durante o dia de hoje, António Costa, evitará ações de rua, que requerem maior esforço físico”, daí não se realizar afinal a arruada que devia realizar hoje, nas principais ruas do centro de Braga.

António Costa foi assistido na sexta-feira à noite, no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, para tratamento de dores musculares nas costas, razão que levou os socialistas a cancelarem a arruada desta manhã em Braga, mas mantendo um almoço em Vila Nova de Famalicão e o comício da noite em Viana do Castelo, em cuja Praça da República saiu em notórias dificuldades físicas do comício do PS, tendo sido conduzido para o Hospital.