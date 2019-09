A Assembleia Geral do Benfica realizada esta sexta-feira ficou marcada por um episódio que envolveu o presidente do clube Luís Filipe Vieira.

Segundo relatos, tudo aconteceu perto da 1h da manhã quando um jovem adepto na casa dos vinte anos discursava e deixou algumas insinuações em relação à integridade dos órgãos sociais do clube.

Foi nesse momento que Luís Filipe Vieira perdeu o controlo e dirigiu-se para o adepto e agarrou-o com as duas mãos no pescoço, valendo a rápida intervenção dos segurança que estavam presentes no local.