O jogo grande da jornada nos principais campeonatos europeu, sem sombra de dúvidas, é aquele que irá ter lugar a partir das 20 horas deste sábado em Madrid. Frente a frente, os eternos rivais Atlético e Real, desta feita com um aliciante de muito peso: em jogo estará a liderança de La Liga. Os merengues chegam ao Metropolitano na frente e com um ponto de vantagem sobre os colchoneros, depois do triunfo (0-1) em jogo de cariz semelhante na jornada 5, na Andaluzia, frente ao Sevilha de Julen Lopetegui, e de nova vitória na receção ao Osasuna (2-0), esta quarta-feira, num encontro onde Zinedine Zidane deu descanso a Hazard e Bale, abrindo espaço para os prodígios brasileiros Vinícius e Rodrygo brilharem – um golo cada.

O Atlético, por seu lado, deu um safanão na minicrise na partida disputada a meio da semana: os comandados de Diego Simeone foram a Maiorca vencer o conjunto recém-promovido por 2-0, com João Félix a fechar o marcador, no que foi o seu segundo golo com a camisola do conjunto madrileno. A partida, todavia, ficou marcada pela expulsão de Morata com dois amarelos no espaço de um minuto e apenas oito minutos após ter sido lançado para o lugar de Diego Costa. No fim da partida, na zona mista, o internacional espanhol surgiu visivelmente alterado, queixando-se de provocações por parte dos adversários. “Que o Salva Sevilla diga o que aconteceu”, disparou.

Certo é que Morata será ausência consumada para o dérbi deste sábado, que poderá ditar uma ultrapassagem na frente ou, pelo contrário, uma aceleração interessante de um Real que ainda há duas semanas parecia moribundo.

Corrida pelo topo Na Premier League, o grande duelo da ronda realizar-se-á apenas na noite de segunda-feira, com o Manchester United a receber o Arsenal. Separados por apenas três pontos, com vantagem para os gunners, os dois gigantes do futebol inglês chegam a este encontro em momentos díspares: os red devils sofreram na última jornada uma surpreendente derrota em Londres, frente ao West Ham (2-0), que os atirou para o oitavo lugar; já os gunners deram a volta de forma inacreditável perante o Aston Villa, vencendo por 3-2 com dois golos nos últimos dez minutos, e subiram ao quarto posto.

Em Itália, espera-se uma jornada mais confortável para a Juventus, com a receção à modesta SPAL. Cristiano Ronaldo, poupado no jogo de terça-feira frente ao Brescia, deverá voltar às opções, com a vecchia signora à espera de um deslize do Inter de Milão, que segue só com vitórias e visita o terreno da Sampdória.

Realce também para a Ligue 1, onde o Bordéus recebe o PSG com as duas equipas separadas por três pontos: um triunfo pode colocar o conjunto de Paulo Sousa na liderança da prova. Na última ronda, os parisienses foram surpreendidos em casa pelo Stade de Reims (0-2), no que foi a sua segunda derrota na competição.