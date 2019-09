Centenas de pessoas manifestam-se junto ao Banco de Portugal, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa.

A marcha pela luta contra as alterações climáticas, que estava marcada a nível mundial para esta sexta-feira, começou em Lisboa às 15h00. Por volta das 17h30, os protestantes reuniram-se em frente ao Banco de Portugal, na Avenida Almirante Reis. Apesar de o protesto ter começado de forma pacífica e sem sobressaltos, por volta das 20h, centenas de manifestante começaram a juntar-se.

Ao longo do tempo foram concentrando-se cada vez mais pessoas e começaram a montar tendas e a sentarem-se no alcatrão. A PSP acabou por retirar as tendas montadas pelos manifestantes e estão agora a retirar as pessoas que estão na avenida, que está cortada ao trânsito.