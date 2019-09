O filho do presidente do Brasil, e provável futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, manipulou e publicou uma imagem de Greta Thunberg.

A imagem manipulada, partilhada no Twitter, mostra a ativista sueca de 16 anos a comer dentro de um comboio enquanto quatro crianças a observam do lado de fora. A fotografia das crianças, tirada num país em desenvolvimento, substituiu a paisagem com árvores que faz parte da fotografia real, partilhada pela própria Greta Thunberg em janeiro deste ano.

“’Vocês roubaram minha infância...’, disse a garota financiada pela Open Socienty de Soros” é a legenda que acompanha a imagem.

A imagem partilhada por Eduardo Bolsonaro conta com 3972 partilhas, entre as quais as opiniões estão divididas. Há quem reconheça que a imagem é falsa, mas ao mesmo tempo critique o alegado financiamento da ativista, mas há também quem critique o filho do chefe de Estado brasileiro.

"Vocês roubaram minha infância..." disse a garota financiada pela Open Society de George Soros. pic.twitter.com/5CzPDMd38O — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 26, 2019