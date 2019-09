Um paraquedista morreu, esta sexta-feira, durante um exercício militar na Base Aérea de Beja (N.º11).

O acidente aconteceu durante o exercício multinacional "Real Thaw 2019", que juntou as três forças militares portuguesas - Força Aérea, Marinha e Exército - e as forças da NATO. O exercício conta com um total de 600 participantes e 21 aeronaves.

O alerta foi recebido pelo INEM por volta das 10h45.