Chuva deverá apenas surgir em Braga e Porto. Resto do País contará com tempo de verão.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que esta sexta-feira de outono seja mais de verão, com máximas a rondarem os 30 graus.

À exceção de Braga e do Porto, para onde está prevista precipitação, o dia vai ser de sol em todo o país.

Os distritos mais quentes são Beja, Évora e Castelo Branco, com temperaturas de 30 graus, seguidos por Santarém, Setúbal e Faro, com 29 e 28 graus de máximas.



O litoral norte e norte do país vão registar temperaturas mais amenas não ultrapassando os 25 graus.