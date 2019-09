A Team Torun Poland, da Polónia, já está em Braga, para participar na terceira edição da prova internacional Bombeiro de Elite, que decorrerá esta sábado, no Escadório do Bom Jesus do Monte, Património Mundial da Unesco, com o total de mais de 800 concorrentes.

Segundo salientou esta quinta-feira, em Braga, o coordenador da organização, o bombeiro sapador bracarense Ricardo Fernandes, “estão a chegar a todo o momento a Portugal um conjunto de equipas e de atletas de vários pontos do mundo, para ir treinando e conhecer melhor a região, numa competição que já faz parte do roteiro internacional destas provas”.

Ricardo Fernandes destacou o apoio da Câmara Municipal de Braga, cujo presidente da autarquia, Ricardo Rio, estará na entrega dos prémios, ao final da manhã de sábado, como diversas individualidades ligadas ao desporto e ao setor da proteção civil, a par dos vários patrocinadores, à cabeça dos quais está o universo empresarial JC Group, de José Correia.

A concentração de bombeiros será às oito horas e início da prova às nove horas, no Pórtico Bom Jesus do Monte, na parte inferior de acesso ao seu Funicular, em que ao todo cerca de 800 bombeiros de 136 corpos de bombeiros, oriundos de onze nacionalidades como Portugal, Espanha, França, Croácia, Polónia, Luxemburgo, Ucrânia, Brasil, Cabo Verde, Alemanha e Inglaterra, destacando-se na participação mais de uma centena de bombeiras.