Santarém. Os candidatos escalabitanos

Nos últimos anos, Santarém perdeu mais de 12 mil eleitores. É um dos distritos com uma perda mais acentuada de população. Ainda assim, para estas eleições, mantém-se o número de deputados eleitos por este cículo eleitoral: nove.

PSD. Isaura Morais

O PSD lançou como cabeça-de-lista por Santarém a ex-autarca de Rio Maior. Isaura Morais estava aos comandos da câmara municipal desde 2009. Antes, entre 2005 e 2009, foi presidente da junta de freguesia de Rio Maior. A escolha dos candidatos por Santarém ficou marcada pela discussão entre o vice-presidente do partido, Nuno Morais Sarmento, e o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, para incluir o deputado Duarte Marques como candidato. Isaura Morais é viúva, tem uma filha e reside em Rio Maior. Em 2010 denunciou o companheiro, com quem vivia há seis anos, por violência doméstica dizendo que “receava” pela vida. É licenciada em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduada em Gestão de Marketing. É militante do PSD desde 2002 e presidente da mesa da Assembleia Distrital de Santarém, desde 2018.

BE. Fabíola Cardoso

O Bloco de Esquerda decidiu apostar em Fabíola Cardoso para cabeça-de-lista pelo distrito de Santarém, em substituição do deputado Carlos Matias. Uma decisão que gerou alguma discórdia dentro do partido. Isto porque a distrital aprovou, por larga maioria, Carlos Matias, que vive no Entroncamento, como cabeça-de-lista. Mas a direção do partido não aceitou a decisão e escolheu Fabíola Cardoso. Fabíola Cardoso tem 46 anos, nasceu em Angola, cresceu em Castelo Branco mas vive em Santarém há mais de 20 anos. É lésbica, tem dois filhos e é professora. Está ligada a várias causas da escola pública, do ambiente e dos direitos das lésbicas, gays, bissexuais e transgénero. Foi, aliás, fundadora e presidente do Clube Safo, a única associação portuguesa para a defesa dos direitos das lésbicas. Foi ainda delegada e dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, afeto à Fenprof.

CDU. António Filipe

A CDU voltou a apostar no deputado António Filipe para liderar a lista de candidatos por Santarém. É a quarta vez que o deputado é cabeça-de-lista por aquele distrito. Foi eleito pela primeira vez em 1987, na altura pelo círculo eleitoral de Lisboa. Só a partir de 2009, António Filipe começou a ser eleito pelo cículo de Santarém. Tem 56 anos, vive em Massamá mas tem ligações familiares a Alcanena. Entre 2004 e 2009 e entre 2011 e 2015 foi vice-presidente da Assembleia da República e hoje é vice-presidente do grupo parlamentar do PCP. Fora do Parlamento foi vereador da Câmara da Amadora. É, desde 1992, membro do Comité Central do partido sendo militante desde 1986. Tem a licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa e o mestrado em Ciência Política pela Universidade Lusófona. O doutoramento em Direito foi concluído pela Universidade de Leiden, na Holanda. É professor na Lusófona e no ISLA.

CDS. Patrícia Fonseca

A deputada Patrícia Fonseca foi a escolha do CDS para liderar a lista de candidatos pelo distrito de Santarém. Nas últimas legislativas, Patrícia Fonseca foi eleita deputada pela primeira vez estando em quaro lugar da lista de candidatos, por aquele distrito. No ano passado foi eleita presidente da distrital do partido. Tem 47 anos, nasceu em Lisboa e é licenciada em Engenharia Agronómica pela Universidade de Lisboa e no anterior Governo foi adjunta de Assunção Cristas, no Ministério da Agricultura e do Mar. Antes, entre 2006 e 2011, foi secretária geral da Associação dos Agricultores do Ribatejo e assistente convidada da Escola Superior Agrária de Santarém. Foi também quadro técnico da Agroges- Sociedade de Estudos e Projetos. Nas últimas autárquicas, em 2017, foi eleita deputada municipal em Santarém.

PS. Alexandra Leitão

O PS decidiu apostar na secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, para cabeça-de-lista por Santarém. É a primeira vez que a governante é candidata a deputada. Alexandra Leitão nasceu em Lisboa e é militante da JS desde 1991. Hoje faz parte do secretariado nacional do partido. Tem 46 anos e é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa onde concluiu, também, o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas e o doutoramento. Foi professora auxiliar na Faculdade de Direito e, mais tarde, diretora-adjunta do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros. Foi ainda vogal do Conselho Consultivo da PGR. Entre 1997 e 1999, foi adjunta de gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Vitalino Canas. É casada com João Miranda, filho do conhecido ‘pai’ da Constituição Jorge Miranda e é fan de Bruce Springsteen.

PAN. Pedro Machado

Pedro Machado é o cabeça-de-lista pelo Pessoas-Animais-Natureza pelo distrito de Santarém. Tem 40 anos e é licenciado em Geologia pela Universidade do Porto. Nasceu na Invicta e cresceu na Maia. Depois de alguns anos a trabalhar na área de estudo, mudou de vida e de cidade tendo-se deslocado para Fátima onde abriu, com a esposa, um restaurante vegetariano. Além de gerir o restaurante, hoje dá formação em culinária vegana. Pedro Machado é apaixonado pelo trail e como hobbies tem também o teatro. É casado e tem uma filha. É militante do partido desde 2018 e é, atualmente, membro efetivo da Comissão Política Distrital de Leiria. Esta é a primeira vez que Pedro Machado é candidato pelo partido e, até ao momento, não exerceu qualquer cargo com funções políticas

Cabeças-De Lista dos Partidos sem Assento Parlamentar

Aliança

Rui Sousa

Partido da Terra (MPT)

Vasco Gaião

Chega

Tiago Neves

Partido Democrático Republicano (pdr)

José Lopes

Iniciativa Liberal

João Pita Soares

Partido Nacional Renovador

Carlos Alberto Teles

Partido Popular Monárquico (PPM)

Luís Pombeiro

Livre

Pedro Mendonça

Partido Trabalhista Português (PTP)

Américo Costa

partido unido dos reformados e pensionistas (PURP)

Evandre Francisco

reagir incluir reciclar (R.I.R)

Carlos Oliveira

partido comunista dos trabalhadores portugueses (PCTP/MRPP)

José Nobre

Nós, Cidadãos!

Ana Barradas