Rui Rio falou esta tarde, numa visita às Caldas da Rainha, sobre o caso Tancos e disse que, na sua visão "há notórias dificuldades para dificultar a ação da justiça". O líder do PSD diz que a situação está "entregue á justiça" mas sublinha que é "pouco crível" que o primeiro-ministro, António Costa, não soubesse do caso.

"Perante um assunto desta gravidade, um ministro da Defesa não avisa o primeiro-ministro? Não articula com o Governo. Sabemos através da acusação que articulou com o presidente da Comissão Política Concelhia do Porto - também é deputado. Portanto, articula com a concelhia e não articula com o primeiro-ministro do Governo a que ele pertence?", questionou, deixando no ar se Costa está ou não envolvido no caso.

Sabendo ou não da investigação paralela da PJM, "ambas as hipóteses são muito más", declarou Rui Rio.