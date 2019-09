Os estudantes do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, em colaboração com a Companhia de Dança de Leiria, interpretarão a 6 de outubro, ao fim da tarde, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, o II Ato do bailado clássico La Sylphide.

É a primeira vez que se apresenta este bailado em Leiria, sendo um regresso a Portugal depois da apresentação da Companhia Nacional de Bailado em 2010 no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, constituindo “um grande desafio para os bailarinos portugueses que tantas medalhas têm conquistado, pelo mundo fora, em representação do nosso país”.

A encenação de La Sylphide estará a cargo de Maina Gielgud, consagrada bailarina e atriz de renome internacional, que chegou a fazer par com Rudolf Nureyev, tendo depois ainda dirigido o Australian Ballet (1983-1997) e mais tarde o Royal Danish Ballet (1997-1999).

Autónoma desde 1999, Maina é consultora artística do Hungarian National Ballet e consultora artística e tutora autorizada da Anton Dolin Foundation. É ainda professora convidada em grandes companhias de todo o mundo, bem como em escolas de prestígio.

Treinada pelos notáveis russos, incluindo-se Tamara Karsavina e Lubov Egorova, e mais tarde Rosella Hightower, Maina Gielgud teve sempre uma carreira multifacetada, criando trabalhos com Maurice Bejart’s XXth Century Ballet, dançando como bailarina principal no London Festival Ballet e no Sadlers Wells Royal Ballet, como um artista internacional.