Olga Azeredo, mãe do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, morreu, avançou a deputada socialista Edite Estrela.

“Morreu Olga Azeredo, minha saudosa professora de inglês no Liceu Carolina Michäelis, no Porto, e mãe do ex-ministro da Defesa José Alberto Azeredo Lopes, a quem envio um grande abraço amigo e solidário”, escreveu Edite Estrela no Twitter.