É oficial, é Outono e já o sentimos – com ele também nos chegam deliciosos sabores.

A maçã bravo de Esmolfe, por exemplo, já a encontramos nas banquinhas de rua e também nas prateleiras dos supermercados. Saborosas e com um intenso e agradável aroma, de polpa branca e macia. Diz a história que terá aparecido na aldeia de Esmolfe, no Concelho de Penalva do Castelo, há cerca de 200 anos.

Como diz o provérbio inglês, uma maçã por dia mantém o médico longe. As maçãs garantem o bom funcionamento de todas as nossas funções vitais, contribuindo para uma vida equilibrada e sem doenças. Tanto a polpa quanto a casca são ricas em vitaminas C, sais minerais como cálcio, fósforo e potássio, além de fibras e é um poderoso antioxidante, rico em quercetina, conhecido or contribuir para combater os radicais livres.

Potes de Maçã com sticky topping de Nozes

Ingredientes

1kg de maçã bravo de Esmolfe (ou outra à escolha)

Um pedaço de gengibre fresco

Um pau de canela

Sumo de meio limão

Para o topping

Um copo de nozes

Pitada de pó de gengibre a gosto

Uma colher de café de canela

Uma colher de sopa de maçã desidratada

Uma colher de sopa de mel selvagem ou maple syrup

No 123 coloque os primeiro quatro ingredientes para partir as nozes e envolver os ingredientes.

Acrescente o mel e umas gotinhas de sumo de limão e envolva para obter uma mistura sticky.

Método

Num tacho coloque as maçãs previamente lavadas e cortadas em cubos do mesmo tamanho. Coloque o resto dos ingredientes e cubra com água, leve a ferver por sensivelmente 15 minutos até a água evaporar, ou estarem cozidas. Passe com a varinha e reduza a puré, sirva em potes e coloque o topping.

Pode servir a qualquer hora do dia.

É um óptimo aliado para o nosso sistema digestivo.