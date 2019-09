O antigo Presidente da França Jacques Chiraq, que serviu como chefe de Estado entre 1995 e 2007, morreu esta quinta-feira aos 86 anos.

"O Presidente Chiraq morreu pacificamente esta manhã, rodeado pela sua família", anunciou o seu genro, Frederic Slat-Baroux, à AFP.

Chiraq foi também primeiro-ministro por duas vezes em 1974 e 1986. Os seus doze anos no Palácio Eliseu fizeram com que fosse o segundo chefe de Estado a liderar a França por mais tempo na época do pós-guerra, depois de François Mitterrand, seu antecessor.