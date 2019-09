Três jovens foram detidos, esta quarta-feira, por suspeitas de tráfico de droga, no concelho de Viseu. As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação que já decorria há nove meses e um dos suspeitos dedicava-se ao “tráfico de estupefacientes no interior de uma escola, nas suas imediações e em locais frequentados, especialmente, por adolescentes”, anunciou a GNR.

A operação, resultado de uma investigação de nove meses, teve a colaboração dos destacamentos de Trânsito e Intervenção e de elementos da Secção de Investigação Criminal do comando Territorial de Visei da GNR.

Na sequência da investigação foram feitas três buscas domiciliárias e duas a viaturas, onde as autoridades apreenderam cerca de 25 mil doses de haxixe, 30 doses de ecstasy e 11 doses de MDMA. Foi também encontrada cannabis – 3 plantas, 17 sementes e 16 doses de folhas secas.

Os três arguidos, com idades entre os 22 e os 26 anos, foram apanhados em flagrante delito, enquanto “efetuavam o transporte de estupefacientes”, pode ler-se no comunicado.

Os detidos vão ser presentes esta quinta-feira à tarde ao Tribunal Judicial de Viseu para primeiro interrogatório e respetivas medidas de coação.