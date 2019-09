Um homem de 51 anos, pedreiro de profissão, violou durante mais de uma década a enteada, que ameaçava de morte se revelasse a situação.

Os abusos sexuais começaram em 2008, quando a menina tinha apenas seis anos. O padrasto violava a enteada várias vezes por semana na casa onde viviam, numa freguesia do concelho de Felgueiras, garantindo-lhe que a mataria a ela e à sua mãe se dissesse alguma coisa.

Agora, 11 anos depois o homem foi detido pela Polícia Judiciária de Braga, tendo ficado em prisão preventiva após ter sido ouvido em tribunal.

Durante estes anos todos a vítima manteve-se calada sobre os abusos de que era alvo, sempre que a mãe não estava em casa. Recentemente, incentivada pelo namorado, a quem tinha contado tudo, denunciou o padrasto às autoridades policiais.

A mãe da vítima garantiu às autoridades policiais nunca ter sequer desconfiado do comportamento do companheiro.

A vítima foi submetida a várias perícias médico-legais e foram recolhidas várias provas no âmbito da investigação que confirmavam as suspeitas, e que levaram à detenção do suspeito.



Atualmente, o homem está na cadeia de Custoias, indiciado pelos crimes de abuso sexual de criança e abuso sexual de menor dependente e arrisca uma pena de prisão que pode chegar aos dez anos.