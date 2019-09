Depois da terrível goleada sofrida em casa perante o Paris Saint-Germain por 0-7, o Braga pode considerar-se desde já despedido da Liga dos Campeões Europeus feminina a despeito daquilo que antigamente a malta gostava de chamar a gloriosa incerteza do desporto. Segunda mão dos 16 avos de final: as diferenças ainda muito acentuadas numa competição que vai na sua 19.ª edição e que só teve, até ao momento, sete vencedores, quatro deles alemães – FFC Frankfurt (4 títulos), Turbine Potsdam (2), Wolfsburg (2) e Duisburg (1). As adversárias das bracarenses procuram a sua primeira vitória na prova depois de terem sido finalistas em 2015 e 2017 e tentando chegar, pelo menos, aos calcanhares do Olympique de Lyon, a maior potência do futebol europeu, com nada menos de 6 taças dos campeões nas vitrinas e ainda somando duas finais perdidas. Para completar esta lista triunfante há o Umea IK, da Suécia (duas vezes campeão) e o Arsenal de Londres, que conquistou o título em 2007.

Não há razões para que as raparigas do Braga se sintam humilhadas pela derrota gorda sofrida. A sua fase de qualificação foi brilhante – recorde-se que a prova começa a disputar-se em grupos, dez, cujos vencedores se juntam às seis equipas automaticamente qualificadas paras as eliminatórias – com três vitórias em três jogos, onze golos marcados e zero sofridos. Só que, a partir de agora, tudo fia mais fino. A chegada dos principais candidatos faz com que resultados desnivelados apareçam naturalmente. O Lyon, por exemplo, papão-mor desta Liga dos Campeões, atual campeão – já vai na sua quarta taça consecutiva – foi à Rússia espancar sem piedade as moças do Ryazan por 9-0 enquanto o Wolfsburg, sempre candidato, desfez o Mitrovica, no Kosovo, por expressivos 10-0.

Barcelona. Quem parece apostar cada vez mais no futebol feminino são os espanhóis. Neste momento, o Barcelona, que domina por completo o campeonato interno e já vai no seu décimo título de campeão consecutivo, tem-se reforçado para se lançar na conquista da Europa. Presença habitual nas eliminatórias derradeiras nos últimos quatro anos, atingiu as meias-finais na época de 2016-17 e a final na época passada, perdendo para o Olympique de Lyon, em Budapeste, por 1-4. Curiosamente, coube-lhe agora reeditar um confronto histórico na versão masculina mas nem por isso entusiasmante na versão feminina: face à Juventus. A vitória por 2-0 em Turim dá a sensação clara de que ainda não é desta que as italianas chegarão ao topo do futebol europeu de clubes, perdendo os seus representantes na prova.

Ao passarmos os olhos pelos resultados da primeira mão destes 16 avos de final, reparamos que houve catorze vitórias fora de portas e só o Breioablik, da Islândia, tirou proveito da vantagem caseira, batendo as checas do Sparta de Praga por 3-2. Um único empate: Anderlecht, 1 - Kazygurt, 1.

Domínio. As esquadras alemãs e francesas apresentam-se, agora, como dominadoras. Bayern de Munique – arrancou uma complicada vitória no campo das fortes suecas do Kopparbergs/Göteborg por 2-1 – e Wolfsburg perante Lyon e Paris Saint-Germain são duelos que prometem lá mais para diante, logo se verá o que dita o sorteio marcado para o dia 30 de setembro. Barcelona e Atlético de Madrid espreitam a sua oportunidade, tal como Arsenal (4-0 no campo da Fiorentina) e Manchester City (7-1 em Lugano).

Mostra a realidade que as nórdicas foram perdendo peso nos anos mais recentes, deixando o domínio para as equipas da Europa central. Equipas suecas como o Umea – com cinco finais no total, mas a última já datada de 2008 – o Djurgården/Älvsjö (finalista em 2005), o Tyresö FF (finalista em 2014), ou o Malmö, que atingiu as meias-finais anteriormente, andam desaparecidas e já vimos como o Kopparbergs/Göteborg parece ter as malas feitas, tal como o Pitea, derrotado em casa pelo Brondby (0-1) – mas neste caso sempre se salva um escandinavo. As norueguesas do Fortuna Hjørring, que atingiram a final de 2003, estão com uma ligeira vantagem obtida na Albânia (1-0) mas não são tidas como candidatas a grandes voos.

Dêmos, por outro lado, uma olhada ao ranking da Liga dos Campeões feminina para ficarmos com uma ideia geral do como se distribui o poder. A Alemanha destaca-se no primeiro posto com um coeficiente de 83.000. Seguem-se a França (78.000), a Inglaterra (59.000), a Suécia (59.000) e a Espanha (49.000). Como se percebe, exceção feita à Suécia, não se anda muito distante do que acontece no universo masculino. Portugal navega num bisonho 27º lugar, com um coeficiente de 10.500. Resta saber se o aumento de competitividade do nosso campeonato, com a recente chegada do Benfica, poderá trazer vantagens para o futuro. Para já, e apesar de condenadas, as meninas de Braga bateram-se com orgulho.