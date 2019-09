O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma pequena subida da temperatura máxima, esta quinta-feira, nas regiões do interior do país.

Segundo o IPMA, é esperado céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, até ao meio da manhã, podendo persistir no Minho e Douro Litoral

até meio da tarde.

Évora será o distrito mais quente, com os termómetros a chegar aos 30 graus. Segue-se Beja, com 29 graus, e Faro, Castelo Branco e Santarém com 28 graus.

Porto, Viana do Castelo e Viseu são os distritos onde a temperatura máxima vai ser mais baixa, com 21 graus.

Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 17 graus, em Faro, e os 8 graus, em Bragança.