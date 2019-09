A disputa entre o FC Porto e o Santa Clara, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, terminou com a vitória dos Dragões em casa, depois de Diogo Leite ter marcado golo aos 47 minutos do jogo.

Na primeira parte da partida, ambas as equipas optaram por jogar na defensiva, com destaque para a performance do FC Porto. O único golo do jogo foi marcado durante o tempo de compensação da primeira parte. Apesar de o golpe final ter sido executado por Diogo Leite foi o cruzamento de Nakajima que possibilitou a vantagem do clube.

Já na segunda parte, o clube da casa destacou-se da equipa açoriana, no entanto não foi possível chegar novamente à baliza. A final do jogo foi marcada pelo desânimo do FC Porto, devido a Fábio Cardoso, do Santa Clara ter feito uma entrada muito dura sobre Romário Baró, o que deixou o jogador em lágrimas e obrigou a equipa médica a intervir. Baró abandonou o relvado numa maca.

Com o desfecho do jogo, o FC Porto encontra-se em vantagem, estando em primeiro lugar do agrupamento com três pontos.