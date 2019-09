O Pravda anunciava a novidade orgulhosa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas: a fábrica de automóveis Volga iria produzir, ao longo desse ano, 30 mil novos veículos – os Zhigoli. Olha-se para os ditos cujos e não se fica propriamente encantado com o design. E, no entanto, viera de Itália, e se há alguém insuspeito de lançar carros desagradáveis à vista são os italianos. Até o nome do local onde os Zhigoli eram produzidos soava a italiano: Tolyatti, uma cidade da margem esquerda do Volga, na região de Samara. E por um motivo bem óbvio: fundada em 1737, Tolyatti chamava-se Stavropolno-Volga. Depois, em 1964, uma simpatia digna de nota renomeou-a: em homenagem a Palmiro Togliatti, presidente do Partido Comunista Italino. Politiquices.

No primeiro período de um ano seriam produzidos 30 mil Zhigoli, tal como ficou dito, mas o objectivo era bem mais abrangente: 660 mil novas viaturas anuais. Monstruoso! A fábrica de Tolyatti, ou Togliatti, se quiseremos ocidentalizar, estava à beira de funcionar na sua máxima força. De tal ordem que, até as notícias que vinham de lá, da sempre fechada URSS, se espalhavam um pouco por toda a Europa. Afinal, há notícias e notícias. Esta era claramente favorável para a capacidade de empreendimento russa.

Ao mesmo tempo, o Zhigoli abria portas. Para criar a nova menina dos seus olhos, a indústria soviética aliara-se a alemães e a italianos. Engenheiros destes países tinham sido chamados às margens do Volga para desenvolverem os Volgas. O objetivo prosseguiria com a planificação de uma enorme fábrica de camiões de carga em Naberezhnye Chelny, no Tartaristão, não longe de Kazan, junto a outro rio, o Kama. O consórcio incluiria duas fortíssimas marcas alemã e italiana, a Daimler-Benz e a FIAT.

Uma certa aragem parecia querer levar para longe o cheiro a mofo de um universo que se recusava a abrir portas e janelas para o exterior.

À cabeça do tal consórcio estava a VAZ - Volzhsky Avtomobilny Zavod. Basicamente, traduzir-se-á por Fábrica de Automáveis Volga. A VAZ seria famosa por toda a parte sob o emblema da Lada. Uma teoria, talvez ligeiramente rebuscada, afirma que os italianos embirraram desde a primeira hora com o nome de Zhigoli. Soava a “gigolo” e não recolhia simpatias. Nestas coisas há sempre uma pilhéria ou duas para animar os desenvolvimentos. Cabe a quem lê querer levá-las, ou não, a sério. Cá por mim, não passou de uma anedota.

Colinas. Adiantei-me um pouco. Até porque a marca Lada só surgiu três anos mais tarde. Em 1970, os russos ficaram bastante contentes com o nome de Zhigoli. Afinal era o nome das colinas que rodeavam a cidade de Tolyatti, ou Togliatti, como preferirem. E a Novy Gorod (Cidade Nova) era um bairro que, a pouco e pouco, crescia em redor dos edifícios e barracões da AutoVAZ, ganhando uma vida social inexistente até então, albergando as famílias dos trabalhadores que iam chegando aos milhares.

Por causa de um carro, Tolyatti subia a montanha da importância urbana. E o Zhigoli vendia-se como pãezinhos quentes ao preço, apesar de tudo, convidativo de 5500 rublos, verba que à data significava para um português qualquer coisa como 177 contos.

Os gostos podem não ser discutíveis, mas, se observarem com atenção as fotografias do Zhigoli, encontram-lhe semelhanças inequívocas com a carcaça do antigo FIAT 124. E, convenhamos, o 124 já caíra em desuso do lado de cá da Cortina de Ferro. Felizes italianos que encontravam mercado para um modelo fora de moda que passava a ser moda na URSS.

E havia um aspeto absolutamente revolucionário para a indústria automóvel soviética de cada vez que um Zhigoli saía da linha de produção: poupança. Os carros russos eram na sua quase totalidade construídos com metais pesados o que provocava enormes gastos de combustível. Os novos Zhigoli aproximavam-se daquilo que, em linguagem comum, se designa por lata. A porção de material para montar uma viatura baixava mais de 25% em peso. O modelo anterior da Volga atingia qualquer coisa como 21 quilos por cada cavalo de potência! Nas terríveis estradas soviéticas podia ser fundamental o conforto da robustez. Mas os tempos estavam em mudança...