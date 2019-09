Portugal e outros cinco países da União Europeia vão acolher 182 migrantes resgatados pelo navio Ocean Viking, pertencente às organizações não-governamentais (ONG) Médicos Sem Fronteiras (MSF) e SOS Méditerranée, divulgou esta quarta-feira o Governo italiano.

Os migrantes desembarcaram no porto de Messina, na ilha de Sicília, esta terça-feira. De acordo com o Governo italiano, 50 pessoas irão para a Alemanha, 50 para França, 20 para Portugal, 2 para a Irlanda e duas para o Luxemburgo. Itália irá receber os restantes 58 migrantes, que irão ficar em "estruturas da Conferência Episcopal italiana, sem encargos para o Estado", pode-se ler num comunicado do Governo italiano, enviado para as agências internacionais e citado pela agência Lusa.

Os migrantes apenas tiveram autorização para desembarcar em Itália depois dos ministros do Interior de Malta, Itália, França e Alemanha terem chegado a um acordo na segunda-feira, em La Valetta, onde decidiram para que países os migrantes iriam ser distribuídos. Está ainda uma reunião marcada para o dia 8 de outubro, onde os restantes parceiros comunitários irão discutir o consenso alcançado em La Valetta.