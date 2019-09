O piloto internacional José Correia quer mais uma vitória na Rampa de Boticas, depois de seis subidas consecutivas ao pódio, no Campeonato de Portugal de Montanha, segundo anunciou sobre a derradeira prova automobilística, a decorrer no próximo fim de semana.

José Correia está cada vez mais competitivo ao volante do Osella PA2000 Evo2, protótipo italiano que pilotou pela primeira vez esta temporada, sendo que o piloto de Braga esteve na luta pelo triunfo, nas duas últimas provas, as Rampas de Murça e Arrábida, esperando voltar a estar em destaque na oitava e última prova do campeonato, a realizar em Boticas.

“Os últimos resultados e, sobretudo, a competitividade que revelámos, demonstram que estamos prontos para lutar pelo primeiro lugar em Boticas”, referiu o fundador e líder da JC Group Racing Team.

“É uma rampa rápida e com bom piso, por isso pode adaptar-se bem às características do nosso carro, vamos tentar encontrar uma boa afinação nos treinos de sábado, para depois atacarmos nas três subidas oficiais”, salientou José Correia, CEO do universo empresarial JC Group.

Gabriela Correia (Seat Leon Mk3) e Augusto Vasconcelos (Ford Escort RS) também da JC Group Racing Team, estão igualmente motivados para a prova transmontana, sendo que a jovem é já um fenómeno de popularidade no automobilismo nacional, fruto do seu talento e da maturidade que revela com apenas 17 anos de idade,

Esta atleta bracarense, Gabriela Correia, também se prepara para encerrar a sua segunda época na Montanha, ao volante do Seat Leon Mk3, afirmando “ter sido uma época de evolução”.

“Sinto-me, obviamente, mais confiante do que na época passada e tento sempre dar o meu melhor em cada rampa”, acrescentou Gabriela Correia, referindo que “não sei se teremos um carro tão competitivo como o dos meus adversários diretos, mas mais uma vez vou tentar aprender a rampa nos treinos e ver se conseguimos lutar por um bom resultado nas subidas que contam”.

De regresso ao Campeonato de Portugal de Montanha está Augusto Vasconcelos, o piloto e arquiteto de Fafe que alinha no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha e mostrou-se satisfeito por poder voltar ao desporto de que tanto gosta.

“Por motivos profissionais, nem sempre posso participar nas provas, mas sempre que o faço é com máximo empenho e o espírito de sempre, superar-me a mim próprio, divertir-me e competir com os meus amigos da Montanha, Boticas não será exceção e estou muito contente por poder voltar a guiar o carro, que é de facto fantástico”, referiu o piloto do Ford Escort.