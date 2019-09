PSD. Hugo Carvalho

Rui Rio decidiu lançar Hugo Carvalho como cabeça-de-lista pelo Porto. Foi uma das surpresas das listas de candidatos do PSD às legislativas deste ano. O candidato de 28 anos, nasceu em Viseu e, até agora, não conta com qualquer experiência em cargos políticos. Entre 2016 a 2019, foi presidente do Conselho Nacional de Juventude. Foi também secretário-geral do Fórum da Juventude da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Antes disso, entre 2014 e 2016, foi administrador da Federação Académica do Desporto Universitário e em 2013 foi membro da direção da Federação Académica do Porto, sendo presidente da Associação de Estaudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tem o mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade do Porto. Profissionalmente foi diretor de operações e recursos humanos da KI LABS GmbH, uma consultora alemã dedicada è inovação.

PS. Alexandre Quintanilha

O PS voltou a apostar no investigador Alexandre Quintanilha como cabeça-de-lista pelo Porto. Esta será a segunda vez que o professor universitário jubilado será eleito deputado, como independente, através do PS. Alexandre Quintanilha nasceu em Moçambique onde estudou até ao 12.º ano. A licenciatura em Física Teórica foi concluída na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, onde tirou também o doutoramento em Física do Estado Sólido, em 1971. Um ano depois mudou-se para Berkeley, Universidade da Califórnia, onde deu aulas como professor associado e fez investigação durante 20 anos. Em 1991 mudou-se para o Porto para se juntar à equipa de professores e investigadores da então recém-criada Faculdade de Ciências Biomédicas. É ainda, desde 1997, diretor do Instituto de Biologia Molecular e Celular. Tem 74 anos e é casado, desde 2010, com o escritor e jornalista Richard Zimler, com quem tem uma relação desde 1978.

CDS. Cecília Meireles

Cecília Meireles, vice-presidente do CDS, volta a liderar a lista de candidatos pelo círculo do Porto. Esta é a primeira vez que a deputada e ex-governante é cabeça-de-lista. Cecília Meireles nasceu no Porto há 42 anos mas cresceu em Guimarães. É militante do CDS desde os 15 anos, na altura, o presidente do partido era Manuel Monteiro. Foi eleita deputada pela primeira vez em 2009, sempre pelo distrito do Porto. É licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra e tem um MBA pela Escola de Gestão do Porto. No anterior Governo, entre 2011 e 2013, assumiu funções como secretária de Estado do Turismo, tendo regressado ao Parlamento depois de deixar funções governativas. Antes, entre 2002 e 2005, foi assessora política do partido e foi ainda membro da Assembleia de Freguesia de Ramalde. Em 2009 foi assessora jurídica da Câmara do Porto. Hoje faz parte da assembleia-geral da Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, em Braga.

CDU. Diana Ferreira

A CDU escolheu Diana Ferreira para liderar a lista de candidatos pelo distrito do Porto. A candidata chegou ao Parlamento como deputada em 2014 para substituir Paula Baptista. E nas últimas legislativas, em 2015, Diana Ferreira era a número dois da lista de candidatos pela Invicta. Nas últimas europeias, realizadas em maio deste ano, Diana Ferreira, ocupava o 5.º lugar da lista de candidatos pela CDU ao Parlamento Europeu. Tem 38 anos e é licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, onde fez parte da direção da Associação de Estudantes. Foi, durante vários anos, dirigente da JCP, tendo integrado a Direção Nacional e a Comissão Regional do Porto. Foi ainda um dos membros da Concelhia de Gaia do PCP, onde foi, até 2013, deputada na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia fazendo ainda parte da Assembleia da União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares. Hoje é membro da Direção da Organização Regional do Porto da CDU.

BE. Catarina Martins

A coordenadora do BE volta a encabeçar a lista pelo Porto. Catarina Martins é militante do BE desde 2010 e foi eleita deputada pela primeira vez em 2009, na altura como independente. Já em 2005 tinha sido candidata pelo BE ao Parlamento, mas não foi eleita. Tem 46 anos e nasceu no Porto tendo vivido entre S. Tomé e Cabo Verde até aos 9 anos. Depois de regressar a Portugal viveu em Aveiro, Vila Nova de Gaia e em Lisboa. Entrou em Direito mas acabou por se licenciar em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade de Coimbra. Frequenta o doutoramento em Didática das Línguas na Universidade do Porto. É atriz e foi em Coimbra que entrou no Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Fez parte da direção de associações culturais, como a Plateia ou a Visões Úteis, tendo quotas na produtora cultural Cassiopeia. É coordenadora do BE desde 2014. Antes, entre 2012 e 2014, foi coordenadora com João Semedo.

PAN. Bebiana Cunha

O Pessoas-Animais-Natureza volta a apostar em Bebiana Cunha como cabeça-de-lista pelo Porto. Já em 2015, a psicóloga tinha sido a escolha do partido para encabeçar a lista de candidatos às legislativas. E em 2017, nas últimas autárquicas, foi a candidata do PAN à Câmara do Porto tendo sido eleita deputada municipal. Bebiana Cunha tem 33 anos, nasceu no Porto e cresceu perto de Amarante. É licenciada em Psicologia e mestre em Relações Intergeracionais pela Universidade do Porto. Exerce funções como psicóloga desde 2008. Aderiu ao PAN em 2011, pouco depois da formação do partido, e hoje faz parte da Comissão Política Permanente e da Comissão Política Nacional. Participou em vários projetos como “Limpar Portugal”, em Matosinhos, que coordenou, e mais recentemente fez parte das ações “Qual é o teu cartaz”, “Omeletas sem Ovos” e “Porto pelos Animais”.

Cabeças-De Lista dos Partidos sem Assento Parlamentar

Aliança

Bruno Costa

Partido da Terra (MPT)

Iolanda Rocha

Chega

Hugo Ernano

Partido Democrático Republicano (pdr)

Marinho e Pinto

Iniciativa Liberal

Carlos Pinto

Partido Nacional Renovador

Vítor Ramalho

Juntos Pelo Povo (JPP)

Leonor Fonseca

Partido Popular Monárquico (PPM)

Manuel Cardoso de Carvalho

Livre

Eduardo Pinto

Partido Trabalhista Português (PTP)

Artur Silva Martins

Movimento Alternativa Socialista (MAS)

Renata Cambra

Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP)

Germano Miranda

Nós, Cidadãos!

Miguel Alcoforado

Reagir Incluir Reciclar (R.I.R)

Vitorino Silva

Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP)

João Paulo Monteiro