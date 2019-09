Uma senhora com 148 anos merece um respeito infinito. Por isso nada de desprezar os encontros de hoje, nem que sejam entre equipas como o Chichester City e o Hartley Wintney, o Canvay Island FC e o St. Ives Town ou o Sttatford Rangers FC e o Kinderminster Harriers. É da Taça de Inglaterra que falamos, tire-se-lhe o chapéu, neste caso de coco. Competição nacional mais antiga do mundo, teve início na época de 1871-72 com a vitória do Wanderers sobre os Royal Engeneers, final que se reptiria no ano seguinte com o mesmo vencedor.

A FA Cup, como os ingleses lhe chamam, tem uma característica única em relação às taças que se disputam por todos os outros países, em sistema de eliminatórias, como é próprio de uma taça: são autorizados a participar clubes até ao décimo escalão do sistema do futebol em Inglaterra. Por isso, na edição de 2011 e 2012, atingiu-se o recorde de 763 equipas lutando pela honra da presença na final, ao fim ao cabo um dos jogos de mais prestígio que o belo desporto bretão nos proporciona.

O visionário que lançou as bases para a Taça de Inglaterra, mais tarde copiada um pouco por todo o planeta, chamava-se Charles Wiliam Alcock. Depois de uma infância passada em Chingford, no Essex, Charles cumpriu a sua educação na Harrow School e mostrou-se sempre um viciado no jogo da bola. Com o seu irmão, fundou um clube chamado Forest, em 1863. O Forest não tardaria a transformar-se em Wanderers, esse mesmo, primeiro vencedor da taça que Alcock resolveu organizar quando ascendeu ao cargo de secretário-geral da Football Association, o nome simples que define a federação inglesa de futebol. Além disso, coube-lhe a ideia de fazer disputar os primeiros confrontos internacionais entre as seleções da Inglaterra e da Escócia.

Charles era, indubitavelmente, o homem do momento. Como capitão do Wanderers, coube-lhe levantar o primeiro troféu. E não foi certamente por acaso que essa final de estreia se disputou no famoso estádio Oval, um recinto de críquete em Kennington, no sul de Londres, que pertencia ao Surrey County Cricket Club do qual, imaginem, Charles William Alcock era presidente.

Alcock não se contentava com pouco. Mal abandonou a carreira de jogador, meteu-se na arbitragem. Um verdadeiro papa-tachos! Como árbitro, dirigiu as finais da Taça de Inglaterra de 1875 e de 1879. Impunha-se. Por isso, não desprezem os nomes esquisitos que hoje entram em campo, se fazem o favor a mr. Alcock.