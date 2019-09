A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu esta terça-feira o livro "As Gémeas Marotas" da biblioteca municipal dos Olivais, em Lisboa. A obra que consta da lista de livros da Biblioteca Nacional tem gerado controvérsia por ter aparência de livro infantil, mas tratar-se de uma publicação com conteúdo erótico e sexual e um recriação erótica da personagem Miffy, a pequena coelha branca que protagonizava histórias simples para a infância do autor Dick Bruna.

Esta obra assinado por Dick Bruna, falecido em 2017, trata-se de um pseudónimo e constava do catálogo da Biblioteca dos Olivais, serviço da Bedeteca de Lisboa. Este era o único local da rede onde a obra se encontrava e estava na zona de Ficção Adultos e não na zona infantil.

Os agentes da ASAE apreenderam a obra, mas remeteram explicações para mais tarde. A denúncia da apreenssão surgiu através das redes sociais.

Esta publicação de conteúdo erótico e sexual foi lançada nos anos 70 em Portugal e relançada mais tarde em 2012. É assinada por Brick Bruna, o pseudónimo que se refere ao autor holandês Dick Bruna, que morreu em 2017 aos 89 anos. Trata-se de uma recreação erótica da persoangem Miffy, protagonista das histórias simples para infância deste autor holandês. Existe ainda um exemplar na Biblioteca Nacionalo, localizada na Cidade Universitária de Lisboa, para consulta.