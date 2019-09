Depois da atribuição do prémio The Best, da FIFA, a Lionel Messi, muitas têm sido as críticas por o argentino ter sido considerado o melhor jogador do mundo à frente de Cristiano Ronaldo e Van Dijk. Esta terça-feira, Javier Tebas, presidente da liga espanhola, saiu em defesa do jogador do FC Barcelona

"É o melhor jogador da história e é uma sorte tê-lo nesta Liga. Ao dia de hoje, não imagino uma Liga sem ele. Nasceu na Liga espanhola e esperemos que acabe na Liga espanhola", disse à margem do World Football Summit 2019, em Madrid.

Já sobre o campeonato espanhol, que começou com o FC Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid a perderem pontos inesperadamente, JavierTebas mostrou-se tranquilo, garantido que o importante é continuar ater “os melhores jogadores do mundo”.

"Só peço que não seja um campeonato de 100 pontos. Será competitivo se o campeão somar entre 85 e 90 pontos. O importante é que continuemos a ter os melhores jogadores do mundo e os melhores clubes", rematou.