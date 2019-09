Braga acolhe já no próximo sábado a maior prova europeia de resistência entre bombeiros e que é a terceira edição do Bombeiro de Elite, batendo recorde absoluto de participações no Escadório do Bom Jesus com 800 operacionais, sendo que mais de 100 participantes são do sexo feminino.

Faltam poucos dias para uma das maiores provas mundiais de bombeiros, desafiados para vindos de vários continentes. Na manhã de 28 de setembro, subirão os 566 degraus do Escadório do Bom Jesus, em contrarrelógio e equipados com o equipamento completo de proteção individual de bombeiro (casaco de fogo, botas, calças, cogula, luvas, capacete e Aparelho Respiratório Circuito Aberto “Arica”), no menor tempo possível, com a distância de 615 metros, através de desnível positivo com 116 metros, num espaço de beleza única, que é Património Mundial Humanidade recentemente reconhecido enquanto tal pela UNESCO.

“Desafiar os bombeiros de todo o país, mas também a nível internacional, a ultrapassarem os seus limites”, é aquilo que propõe a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, entidade organizadora, que desde sempre primou pela valorização da atividade e dos seus profissionais, com a prova coordenada por Ricardo Fernandes, um dos operacionais da Companhia de Sapadores Bombeiros de Braga, além de dirigente associativo e sindical, com o apoio da ADN Eventos Desportivos, da Câmara Municipal de Braga e da Confraria de Bom Jesus do Monte, a par de empresas à cabeça das quais o grupo mundial JC Group.

O evento tem início às oito horas com a concentração de bombeiros e início da prova às nove horas, no Pórtico Bom Jesus do Monte, na parte inferior de acesso ao seu Funicular, em que ao todo cerca de 800 bombeiros de 136 corpos de bombeiros, oriundos de onze nacionalidades como Portugal, Espanha, França, Croácia, Polónia, Luxemburgo, Ucrânia, Brasil, Cabo Verde, Alemanha, Inglaterra e Portugal, entre os quais mais de uma centena de bombeiras a competir.

Dos 100 aos 800 participantes

Esta prova, organizada em colaboração com a ADN Eventos Desportivos, realizou-se pela primeira vez em 2017, “na altura com mais 100 participantes, do qual foi batido a nível nacional o número de atletas, um número que quadruplicou em 2018 e que este ano atinge um número recorde de 800 participantes, um sinal de que esta prova veio para ficar, sendo neste momento uma das maiores provas do Mundo, o que nos deixa obviamente muito satisfeitos com esta grande adesão de bombeiros”, ainda segundo Ricardo Fernandes.

“Queremos através desta prova demonstrar que os bombeiros portugueses estão cada vez mais bem preparados fisicamente, e do qual fazemos também com que o Bom Jesus do Monte seja conhecido e visitado cada vez com mais visitantes e a magnifica projeção que merece, porque é um local lindíssimo, emblemático para a população bracarense, mas também em todo o Mundo”, afirma também Ricardo Fernandes.

“Em Portugal existem apenas quatro provas de bombeiros entre as quais o Bombeiro de Ferro, no Porto, Firefighter Tower Run em Vila Nova de Gaia, a prova Super Bombeiro em Lisboa e o Bombeiro de Elite em Braga”, referiu ao i Ricardo Fernandes, afirmando que “na opinião de todos os bombeiros portugueses, mas também os nossos colegas europeus destacam que a prova de referência é sem dúvida a prova Bombeiro de Elite, pela sua enorme dificuldade, por toda a capacidade de superação que os atletas têm de demonstrar quer a sua destreza física, mas também psíquica, que determina um final de prova muito doloroso para todos”.

Um local único no mundo

“Temos efetivamente em Braga um local único no mundo para testar todos os limites que um bombeiro pode ter na vertente lúdica, mas igualmente numa intervenção de enorme complexidade que diariamente é confrontado e esse local é sem dúvida o Bom Jesus do Monte, mostra verdadeiramente que não há limites para testar esse esforço e o querer de chegar mais longe”, acrescenta este mesmo bombeiro, conhecido praticante de atletismo.

“De salientar ainda a enorme colaboração que desde 2017 a Confraria de Bom Jesus do Monte, na pessoa do doutor Varico Pereira, que foi sem dúvida um elemento fundamental em termos de cooperação, disponibilidade e apoio para esta prova”, acrescentou Ricardo Fernandes, destacando que “neste momento temos a perceção que é uma prova que pode ainda se valorizar ainda mais, no que respeita a nível mundial”.

“Por último queria pedir a todos os bracarenses que venham assistir a este evento único em Portugal, que se deliciam com a vista do Bom Jesus do Monte, os seus maravilhosos jardins, bem como outros locais dentro do espaço do Bom Jesus do Monte com enorme simbolismo e que aplaudem estes soldados da paz, porque efetivamente merecem nesta prova ser aplaudidos e que devemos a nossa gratidão a estes homens e mulheres que se dedicam diariamente à causa da salvaguarda das pessoas e dos seus bens”, diz o bombeiro.

"Estou inteiramente grato à ANBP por acreditar nesta prova e ao Município de Braga, que desde a primeira edição têm apoiado em tudo que necessitamos,” frisa ainda Ricardo Fernandes.

“Uma palavra de agradecimento ao nosso amigo José Sousa, da empresa ADN Eventos Desportivos, que desde a primeira edição têm ajudado e colaborado na afirmação desta prova internacional de bombeiros, bem como a todos os operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, em especial ao meu colega Pedro Cunha, que me têm ajudado neste projeto, no sentido também de dar a conhecer além fronteiras a nossa Companhia de Bombeiros que se têm afirmado cada vez mais a nível nacional mas também a dar a conhecer esta prova além fronteiras,” afirma.

“Uma palavra especial para a JC GROUP, nomeadamente o seu CEO, José Correia, que sendo ele próprio um atleta, enquanto campeão de montanha em automobilismo, logo que foi abordado este ano pela primeira vez aceitou ser o nosso principal patrocinador”, conclui.