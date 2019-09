Um rapaz, de 16 anos, é suspeito de violar uma colega, de 14 anos, nas traseiras da escola onde ambos estudam, em Braga, e de expor fotografias da vítima nua nas redes sociais, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com o mesmo jornal, o caso aconteceu na manhã desta segunda-feira. Terá sido uma auxiliar a reparar no estado da jovem, que além de estar a chorar, tinha a roupa suja e apresentava vários ferimentos.

A escola acabou por chamar as autoridades e a rapariga, que inicialmente não quis dizer o que havia acontecido ao certo, foi transportada para Hospital Central de Braga, onde os exames provaram que a vítima, além de ter sido violada, nunca tinha tido relações sexuais.

Segundo o Jornal de Notícias, através do Instagram, foram partilhadas várias fotografias da adolescente nua. As imagens faziam-se acompanhar de comentários do suspeito alegando que havia acontecido uma relação sexual com o consentimento da vítima.

O jovem, que já se encontra em liberdade, foi levado inicialmente pela Polícia Judiciária (PJ) e ouvido na qualidade de suspeito, uma vez que já pode responder criminalmente.