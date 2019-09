A GNR deteve um homem, de 47 anos, na Vila das Aves, em Santo Tirso, por suspeitas do crime de rapto de duas pessoas num stand de automóveis.

De acordo com um comunicado daquela força de segurança, a detenção ocorreu na última sexta sexta-feira, depois de um alerta para a presença de um homem, na possa de uma arma de fogo, no stand, reclamando a "cobrança de uma alegada dívida relacionada com negócios do ramo automóvel".

"Com recurso a uma arma de fogo, o suspeito ameaçou de morte duas pessoas que se encontravam no interior do referido stand, privando-as de abandonar o local até que a dívida fosse paga", refere a mesma nota.

Depois de ser presente ao Tribunal Judicial de Matosinhos, o homem ficou em prisão preventiva.