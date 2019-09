Começou hoje o julgamento de seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 24 e os 58 anos, no Tribunal de Coimbra acusados de tráfico de pessoas para exploração laboral e detenção de arma proibida.

Os crimes em questão ocorreram entre 2012 e o final do ano passado, altura em que a rede foi desmantelada. Segundo o Ministério Público (MP), os suspeitos "enganavam cidadãos portugueses com promesas de emprego bem renumerado em Espanha".

As vítimas "eram levadas contra a sua vontade e, com recurso à força física, obrigadas a trabalhar em explorações agrícolas". Aí as 30 vítimas desta Rede trabalhavam sem qualquer tipo de condições sanitárias e contribuição financeira.

As buscas domiciliárias e não domiciliárias levadas a cabo pela Guardia Civil e pela Polícia Judiciária em Belmonte, Covilhã e Santa Comba Dão resultaram na detenção de cinco portugueses, um em Espanha e quatro em Portugal, sendo que a operação permitiu identificar mais arguidos, bem como as 30 vítimas. Entre elas conta-se uma adolescente de 16 anos.