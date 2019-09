Disparos no bairro Cidade do Sol, no Barreiro, levaram a GNR a montar, esta segunda-feira, um perímetro de segurança. O alerta foi dado pelas 10h da manhã e a Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar.

Apesar de não ter sido identificado o autor dos disparos, a GNR apreendeu uma arma de fogo e uma arma branca.

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal está a investigar os disparos, que ocorreram no centro do bairro, perto do posto da GNR e de duas escolas, e que levaram à criação de um perímetro de segurança.