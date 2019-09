O edifício de uma escola em Nairobi, no Quénia, colapsou provocando a morte de pelo menos sete crianças. Outras 57 pessoas ficaram feridas.

“Depois do colapso do edifício, 57 estudantes foram levados para o hospital para receber tratamento e podemos confirmar que há sete mortos”, disse o porta-voz do Governo do Quénia, Cyrus Oguna, aos jornalistas.

A escola Precious Talent School, na zona de Ngando no oeste da capital queniana, estava instalada num edifício de dois andares, construído com madeira e painéis de metal, segundo a agência de notícias EFE.

Presas nos escombros continuam pelo menos dez crianças, adianta a Associated Press. No local, além das autoridades e das equipas de socorro, estão centenas de pessoas a ajudar ao resgate.

As causas do colapso do edifício ainda não foram determinadas.