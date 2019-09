Ser “verde” no Facebook é a coisa mais fácil do mundo

A acreditar naquilo que vemos nas redes sociais, o mundo está cheio de ambientalistas. Fazem like nos apelos de Guterres, indignam-se com as fotografias de peixes e pássaros que são encontrados mortos com plástico no estômago e põem uma cara com uma lágrima nos vídeos de glaciares a derreter no Chile.

Em termos de reações e partilhas de conteúdos nas redes sociais, são os campeões da ecologia. Mas para desenvolverem toda essa atividade não dispensam um telemóvel topo-de-gama e talvez mais alguma parafernália tecnológica.

As redes sociais servem-lhes também de montra para mostrar o carro novo, a peça de roupa acabada de comprar ou a escapadinha na Europa que deixa os amigos roídos de inveja. E ficam radiantes por passarem a andar de bicicleta ou trotinete (porque é mais ecológico) – assim já têm pretexto para adquirirem mais equipamento e uns gadgets giríssimos... Pois é: ser “verde” no Facebook é a coisa mais fácil do mundo. Bastam uns cliques. Mas sê-lo no dia-a-dia exige renúncias que poucos estão dispostos a fazer.

No dia em que arranca a cimeira mundial do clima das Nações Unidas, importa repetir esta evidência: sem uma diminuição significativa do consumo e das viagens de avião, grande parte das ações em defesa do ambiente não passam de folclore, senão de hipocrisia. (Veja-se o caso anedótico mas real do encontro sobre o clima promovido pela Google em Itália, para o qual os participantes, um grupo de ricaços, se deslocaram em megaiates e jatos privados).

O facto é que o aumento da população mundial para níveis exorbitantes obriga – um pouco como sempre aconteceu nas famílias grandes – a uma maior parcimónia nos gastos. Mas qual vai ser o Governo com coragem para defender uma baixa do padrão de consumo? A aceitar o encolhimento da economia? Que empresa estaria disposta a deixar de nos impingir novidades que não servem para nada? Essas são algumas das questões que se colocam.

A outra é porventura ainda mais incómoda e devemos fazê-la a nós mesmos: será que, a partir de agora, estamos dispostos a viver com menos? Essa, parece-me, é a diferença essencial entre uma atitude responsável e o “ambientalismo para Facebook ver”.