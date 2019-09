Um relatório recente da Bloomberg mostra que o carro mais rentável lançado no ano passado não foi o Tesla, mas sim o Porsche 911.

O modelo foi responsável por quase 30% dos ganhos totais do Porsche, mesmo dizendo respeito a apenas 11% das vendas.

"É um cálculo muito simples: o 911 é muito rentável na sua própria forma e, quando se acrescenta as variações, as margens tornam-se imensas", explica Michael Dean, analista de ações do setor automóvel da Bloomberg Intelligence.

Em 2018, as vendas globais da Porsche aumentaram 3%, para 256.255 veículos. Já as vendas do 911, em particular, subiram 10%, para 35.573 veículos.