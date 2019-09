Mais de um ano depois do último triunfo, Sebastian Vettel voltou às vitórias na Fórmula 1. O piloto alemão da Ferrari foi o mais rápido no Grande Prémio de Singapura, disputado este domingo, terminando logo à frente do colega Charles Leclerc e do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Este foi o 53.º triunfo da carreira de Vettel, que não vencia uma corrida desde 26 de agosto de 2018, na Bélgica. Vettel bateu o companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc, por 2,641 segundos, com Verstappen a fechar o pódio, terminando a 3,821 do vencedor.

Lewis Hamilton, da Mercedes, não foi desta feita além do quarto lugar final. Conseguiu, ainda assim, reforçar a liderança do Mundial, já que terminou imediatamente à frente do segundo classificado da geral, o seu colega de equipa Valtteri Botas. O piloto britânico, que procura o hexacampeonato, tem agora 296 pontos - mais 65 que o finlandês.