Um homem, de 55 anos, que não era visto há alguns dias, na localidade de Algodor, na freguesia de Alcaria Ruiva, concelho de Mértola, foi encontrado morto em casa, com sinais de violência.

A vítima foi encontrada cerca das 19h30 horas por militares da GNR, que forçaram a entrada na habitação, segundo o Jornal de Notícias.

As autoridades suspeitam que o homem tenha sido esfaqueado, apesar do avançado estado de decomposição do corpo era possível identificar sinais de violência.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Faro, dadas as suspeitas de crime.