Até ao final do sétimo mês do ano, o SEF concedeu 76940 novos títulos de residência, o que representa um aumento de 68% em relação a igual período de 2018.

Este grande aumento do número de imigrantes a requerer residência em Portugal está a fazer com que o recorde do ano passado – quando mais de 93 mil novos títulos de residência foram pedidos – esteja perto de ser ultrapassado.

Na semana passada, cerca de 11 mil vagas foram abertas até ao final do ano. Segundo o SEF, cerca de duas mil pessoas são atendidas por dia.