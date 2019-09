A bebé Matilde, que sofre de atrofia muscular espinhal do tipo 1, foi operada esta sexta-feira, pela segunda vez em apenas uma semana. Os pais, que tem como costume partilhar o estado de saúde da menina, através da sua página oficial de Facebook, declaram que Matilde está bem e acordou bem-disposta.

"Apesar de ainda estar um bocadinho sob o efeito da anestesia, estou bem e atenta a tudo como sempre. Até já refilei com os papás", pode-se ler na publicação.

Matilde ficou internada nos cuidados intensivos, durante esta noite, para os médicos garantirem que a menina reagiu bem à cirurgia. "Tenho que repetir a TAC para ver se a válvula está a funcionar bem e os ventrículos já estão a diminuir", acrescentam os pais de Matilde, falando pela menina, como é costume.

Matilde, que foi medicada no dia 27 de agosto com o medicamento Zolgensma - a única esperança para os doentes que sofrem desta doença degenerativa neuromuscular -, teve de ser submetida a duas cirurgias, na última semana, para ajudar o líquido cefalorraquidiano a circular, visto que este estava a fazer pressão no seu cérebro.