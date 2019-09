Um homem e uma mulher morreram, esta sexta-feira, num lagar na Lajeosa de Dão, em Tondela.

Segundo o Jornal de Notícias, que cinta fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, as vítimas, com cerca de 50 anos, estariam a trabalhar num lagar de vinho.

"A intoxicação resultou da fermentação das uvas”, acrescentou a mesma fonte.

O alerta foi dado pelas 19h56. A morte das vítimas foi declarada no local.