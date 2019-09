Leiria. Os candidatos surpresa

PS. Raul Castro

O PS escolheu o presidente da Câmara de Leiria para encabeçar a lista de candidatos às legislativas. Raul Castro deixou a presidência da autarquia no final de agosto. Estava a cumprir o seu terceiro mandato à frente da autarquia, depois de ter vencido as eleições em 2009 como candidato independente, apoiado pelo PS. A sua passagem pela câmara ficou marcada por ter suspendido, em 2012, o seu mandato durante 21 dias para “tratar de uma série de assuntos particulares”. Antes de ser eleito presidente em Leira, foi vereador na mesma autarquia e foi também presidente da Câmara da Batalha. Nasceu em Abrantes, tem 71 anos, e é licenciado em Ciência Política pela Universidade Internacional. Frequentou ainda o curso de Economia na Universidade de Coimbra e tem uma pós-graduação em Gestão Autárquica e em Políticas Públicas no ISCTE. Fora da política foi fundador do Corpo Nacional de Escutas de Alcobaça e da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos em Leiria.

PSD. Margarida Balseiro Lopes

O PSD escolheu a líder da JSD como cabeça-de-lista por Leiria. É a primeira vez que Margarida Balseiro Lopes lidera uma lista de candidatos. Nas últimas eleições legislativas, em 2015 – antes de ser eleita, em 2018, como a primeira mulher a liderar a JSD – a deputada ocupou o 5.º lugar da lista de candidatos por Leiria. Filha de um jornalista, Margarida Balseiro Lopes nasceu e vive na Marinha Grande e, em entrevista ao SOL, contou que a maior parte dos familiares é do PS, tendo mesmo um irmão dirigente socialista. Tem quase 30 anos e nos tempos livre gosta de bordar ponto cruz. É licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa e tem um mestrado em Direito e Gestão pela Universidade Católica, sendo consultora fiscal na Ernst&Young. Nas últimas autárquicas, em 2017, liderou a lista à Assembleia Municipal da Marinha Grande sendo eleita deputada.

CDS. Raquel Abecassis

BE. Ricardo Vicente

Ricardo Vicente vai ser o cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda por Leiria, substituindo Heitor de Sousa, o único deputado do partido eleito pelo distrito em 2015, que vai ser mandatário da campanha. Ricardo Vicente tem 35 anos e vive na Lourinhã. Tem uma licenciatura em Engenharia Agronómica pela Universidade de Lisboa e uma pós-graduação em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Entrou no Bloco de Esquerda, em 2008, sendo membro da Comissão Coordenadora Distrital de Leiria e da Mesa Nacional do partido. Fora da política é ativista do movimento Peniche Livre de Petróleo e da Associação de Combate à Precariedade – Precários Inflexíveis. Entre 2005 e 2010, foi também ativista estudantil fazendo parte do Movimento anti-tradição Académica (MATA) e do Movimento Aberto por Outra Vida na Escola (MOVE).

CDU. Heloísa Apolónia

Heloísa Apolónia vai ser a cabeça-de-lista da CDU por Leiria nas próximas legislativas. Círculo onde a Coligação Democrática Unitária não elege deputado desde 1987. Há 25 anos que Heloísa Apolónia tem sido eleita pelo distrito de Setúbal e esta mudança de círculo foi uma das surpresas das listas CDU. Nas últimas autárquicas foi a candidata da CDU à Câmara de Oeiras, tendo sido eleita deputada sem pelouro atribuído. Heloísa Apolónia tem 50 anos e nasceu no Barreiro. É licenciada em Direito e frequenta o mestrado em Direito na Universidade de Lisboa. Há vários anos que tem sido o rosto do partido Os Verdes. Juntou-se ao partido depois de ter assistido a um teatro de rua na Baixa de Lisboa contra a energia nuclear. Foi representante da Ecolojovem – Juventude do Partido Ecologista «Os Verdes» e hoje é membro do Conselho Nacional do MDM – Movimento Democrático de Mulheres. Entre 2005 e 2009 foi deputada na Assembleia Municipal da Moita.

PAN. Rui Prudêncio

O Pessoas-Animais-Natureza apresentou este ano, pela primeira vez, uma lista de candidatos pelo distrito de Leiria. E voltou a apostar em Rui Prudêncio como cabeça-de-lista. Já em 2017, nas últimas autárquicas, o partido apresentou, também pela primeira vez, candidatos à Câmara Municipal de Mafra, tendo avançado com Rui Prudêncio como candidato. Militante do PAN desde 2012, Rui Prudêncio nasceu em Armação de Pêra e vive em Torres Vedras, tem 44 anos e trabalhou como bibliotecário em várias instituições, entre as quais o Palácio Nacional de Mafra ou a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É licenciado em História e pós-graduado em Ciências Documentais pela Universidade Autónoma tem obra publicada nas áreas de História e Edição Literária. Além disso é, desde 2013, gerente de uma empresa de animação turística na região Oeste, a Your Cultural Escape.