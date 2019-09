As eleições estão marcadas para dia 6 de outubro, mas há quem possa votar ainda este mês. É já a partir deste domingo que os eleitores que não puderem ir às urnas podem inscrever-se através da plataforma www.votoantecipado.mai.gov.pt ou pedir por via postal à Secretaria-Geral do ministério da Administração Interna, Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 Lisboa. O prazo termina na quinta-feira da próxima semana e os eleitores inscritos poderão votar no dia 29 de setembro.

O mecanismo do voto antecipado foi usado ainda este ano, nas eleições europeias de 26 de maio. Das cerca de 20 mil pessoas que se registaram na plataforma, 85% exerceu o seu direito de voto, segundo dados fornecidos pela secretária de Estado adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

Foi após esta experiências se ter mostrado positiva que a possibilidade do voto em mobilidade – para quem não pode ir às urnas no dia 6 ou está deslocado da sua zona de residência – surgiu. Assim, é possível para que um eleitor escolha onde quer votar, mesmo que o círculo eleitoral não seja o seu. O boletim de voto corresponderá ao seu círculo e não ao do local físico onde votou.

De forma a evitar 40 minutos de espera como se verificou em Lisboa e no Porto em maio passado, o governo anunciou a semana passada que as mesas de voto nestes casos vão funcionar em locais maiores do que anteriormente, como a reitoria da Universidade de Lisboa e o pavilhão do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto.

Para os doentes internados e os presos não privados de direitos políticos, o requerimento tinha que ser preenchido até dia 16 deste mês.